DSİ personel alımı ilanı yayınladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personel alımı ilanına göre, 7 sözleşmeli bilişim personeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde istihdam edilecek. Başvuruları 29 Eylül'e kadar devam edecek olan personel alımında adaylardan en az 70 KPSS puan şartı aranıyor. İşte DSİ personel alımı başvuru şartları ve detaylar...

DSİ, 49 BİN TL VE 74 BİN TL MAAŞ İLE PERSONEL ALACAK!



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı paylaştı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

DSİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar uyarınca Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı, Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, İş Analisti kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru sürecini başarı ile geçen kişilere en düşük 49. 748 TL, en yüksek 74.622 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını; e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 18/09/2023-29/09/2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

POZİSYON VE AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ KATSAYI TAVANLARI



AĞ UZMANI (1 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar

SİSTEM UZMANI (1 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar

KIDEMLİ CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı): 3 katına kadar

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi- Tam Zamanlı): 3 katına kadar

İŞ ANALİSTİ (1 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

d. Ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğeri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenbelirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olmak.