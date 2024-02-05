İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2024 Pazartesi / 26 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5534
  • EURO
    32,8946
  • ALTIN
    1988.16
  • BIST100
    8754.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DSİ, depremlerin ardından TOKİ konutlarına içme suyu isale hattı çalışmalarını sürdürüyor
Güncel

DSİ, depremlerin ardından TOKİ konutlarına içme suyu isale hattı çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra sahada yoğun çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri, depremin ilk sürecinde Hatay ve ilçelerinde 300 bin vatandaşın acil içme suyu ve kullanma ihtiyacını karşılarken, depremden sonra ise Diyarbakır'da yapımı tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarında içme suyu isale hattı çalışmalarını sürdürüyor.

IHA5 Şubat 2024 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
DSİ, depremlerin ardından TOKİ konutlarına içme suyu isale hattı çalışmalarını sürdürüyor
ABONE OL
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 şiddetindeki depremle Diyarbakır'ın da arasında bulunduğu 11 il yıkıma uğradı. DSİ 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentte bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra ekipler, depremin ilk zamanlarında Hatay'da 9 adet sondaj kuyusu açarken Diyarbakır'da ise Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde inşası devam eden TOKİ konutlarına içme suyu isale hattında çalışmalar başlattı.

DSİ 10. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı, Bölge Müdürlüğüne bağlı 150'ye yakın iş makinesinin depremin ilk saatinden itibaren sahada arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde bulundurulması için ön safta yer aldıklarını belirtti.

Çağlancı, "6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. DSİ 10. Bölge Müdürlüğü olarak depremin meydana geldiği ilk saatten itibaren Bölge Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzde iş yapan 150'ye yakın iş makineleriyle ilk etapta arama kurtarma faaliyetlerinde, daha sonra da enkaz kaldırma faaliyetlerinde en ön safta bulunduk" dedi.

"9 adet sondaj açtık, bu sondaj kuyuları yaklaşık 300 bin depremzedemizin ihtiyacını karşılamıştır"

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün sınırlarındaki baraj ve göletlerde deprem sonrası herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade eden Çağlancı, "Bölge Müdürlüğümüzün sondaj ekibi depremin en yoğun yaşandığı bölgelerden Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Arsuz ilçelerinde vatandaşlarımızın acil içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere 9 adet sondaj açtık. Bu sondaj kuyuları yaklaşık 300 bin depremzedemizin ihtiyacını karşılamıştır. Bununla birlikte Bölge Müdürlüğümüz 5 vilayetten oluşmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzün sınırlarında bulunan baraj, gölet ve sulama tesislerimiz oluşturulan teknik ekiplerimizce hemen deprem sabahında araziye çıkarak sahada gerekli incelemeleri yaptı. Akabinde oluşan artçı depremlerden sonra da bu incelemelerimiz devam etmiştir. Çok şükür ki incelemeler neticesinde testlerimizde herhangi bir sorun olmadan devam etmektedir" diye konuştu.

Son olarak kentin Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarında kullanılacak içme suyu çalışmalarının Eylül ayında tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Çağlancı, "Bölge Müdürlüğü tesislerimiz depremin olduğu günün ilk saatlerinden itibaren depremden etkilenen bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş, yaklaşık 3 bin kişinin de ihtiyaçları karşılandı. Depremin etkisinden sonra TOKİ tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşa edilen konutlara içme suyu isale hattında Bölge Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar başlattık. İlk etapta acil teslim edilecek konutlarımızın içme suyu ihtiyacı Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılarak hizmete sunulmuştur. İleriki safhalarda yaklaşık 20 bin konutun ihtiyacını karşılayacak içme suyu için çalışmalarımız devam etmektedir. 2024'ün Eylül ayında bu çalışmalarımızı bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.