DSİ, depremlerin ardından TOKİ konutlarına içme suyu isale hattı çalışmalarını sürdürüyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 şiddetindeki depremle Diyarbakır'ın da arasında bulunduğu 11 il yıkıma uğradı. DSİ 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentte bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra ekipler, depremin ilk zamanlarında Hatay'da 9 adet sondaj kuyusu açarken Diyarbakır'da ise Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde inşası devam eden TOKİ konutlarına içme suyu isale hattında çalışmalar başlattı.

DSİ 10. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı, Bölge Müdürlüğüne bağlı 150'ye yakın iş makinesinin depremin ilk saatinden itibaren sahada arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde bulundurulması için ön safta yer aldıklarını belirtti.

Çağlancı, "6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. DSİ 10. Bölge Müdürlüğü olarak depremin meydana geldiği ilk saatten itibaren Bölge Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzde iş yapan 150'ye yakın iş makineleriyle ilk etapta arama kurtarma faaliyetlerinde, daha sonra da enkaz kaldırma faaliyetlerinde en ön safta bulunduk" dedi.

"9 adet sondaj açtık, bu sondaj kuyuları yaklaşık 300 bin depremzedemizin ihtiyacını karşılamıştır"

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün sınırlarındaki baraj ve göletlerde deprem sonrası herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade eden Çağlancı, "Bölge Müdürlüğümüzün sondaj ekibi depremin en yoğun yaşandığı bölgelerden Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Arsuz ilçelerinde vatandaşlarımızın acil içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere 9 adet sondaj açtık. Bu sondaj kuyuları yaklaşık 300 bin depremzedemizin ihtiyacını karşılamıştır. Bununla birlikte Bölge Müdürlüğümüz 5 vilayetten oluşmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzün sınırlarında bulunan baraj, gölet ve sulama tesislerimiz oluşturulan teknik ekiplerimizce hemen deprem sabahında araziye çıkarak sahada gerekli incelemeleri yaptı. Akabinde oluşan artçı depremlerden sonra da bu incelemelerimiz devam etmiştir. Çok şükür ki incelemeler neticesinde testlerimizde herhangi bir sorun olmadan devam etmektedir" diye konuştu.

Son olarak kentin Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarında kullanılacak içme suyu çalışmalarının Eylül ayında tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Çağlancı, "Bölge Müdürlüğü tesislerimiz depremin olduğu günün ilk saatlerinden itibaren depremden etkilenen bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş, yaklaşık 3 bin kişinin de ihtiyaçları karşılandı. Depremin etkisinden sonra TOKİ tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşa edilen konutlara içme suyu isale hattında Bölge Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar başlattık. İlk etapta acil teslim edilecek konutlarımızın içme suyu ihtiyacı Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılarak hizmete sunulmuştur. İleriki safhalarda yaklaşık 20 bin konutun ihtiyacını karşılayacak içme suyu için çalışmalarımız devam etmektedir. 2024'ün Eylül ayında bu çalışmalarımızı bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.