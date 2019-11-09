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DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR DSİ personel alımı ne zaman?

DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR DSİ personel alımı ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, 500 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 500 sürekli işçi alımı duyurusunun hemen ardından DSİ İşkur iş ilanları araştırması yapılmaya başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya 'www.iskur.gov.tr' aracılığıyla gerçekleştirilecek. İŞKUR DSİ personel alımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alınacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel  DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR DSİ personel alımı ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya  "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla gerçekleştirilecek. İŞKUR DSİ personel alımı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
 

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DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya  "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu  ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.
 
Göreve alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler  operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak. 
 
İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alınacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel  DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.
 
Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon Kastamonu, Kars, Balıkesir ve Artvin olmak üzere 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılacaktır.
 
 
 
DSİ HANGİ MESLEKLERDEN PERSONEL ALACAK?
Greyder operatörü, dozer operatörü, ekskavatör operatörü, yükleyici operatörü, ağır vasıta ustası, motor ustası, demir kaynak ustası, oto elektrik ustası, ağaç işleri ustası, çarkhane ustası, döşeme, ustası, kaporta ustası, boya ustası, tesisat elektrik ustası, sondaj işçisi, şoför (ağır vasıta) src 4 belgeli, Şoför (ağır vasıta) src 5 belgeli, treyler operatörü, mesleklerinden alınacaktır.

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