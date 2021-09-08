8 Eylül 2021 Çarşamba 16:23 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 16:23

DSİ kura sonuçları açıklandı. Devlet Su İşleri personel alımı için yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen DSİ kura sonuçları isim listesi DSİ bölge müdürlüklerinde erişime açıldı. Personel alımı için başvuran adaylar, haberimizdeki DSİ Bölge Müdürlükleri kura sonuçları isim listelerinden asil ve yedek isimlere ulaşabilirler. İşte 26 DSİ Bölge Müdürlüğü'nde yayınlanan Devlet Su İşleri kura sonuçları.

DSİ kura sonuçları için heyecanlşı bekleyiş sona erdi. Devlet Su İşleri'nin 2 bin 5 işçi alımı için kura çekimi sonrası asil ve yedek isimler belli oldu.

DSİ kura çekimi sonucunda isim listesinde yer alan Asil adaylardan belgeleri istenen tarihte teslim etmeyenler veya belgelerin komisyon tarafından incelenmesi sonucu istenen şartları taşımayanların tespitinden sonra, yedek adaylardan da evrakları istenecektir. İşte DSİ Bölge Müdürlükleri kura sonuçları isim listesi

DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (BURSA)

DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (İZMİR)

DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (ESKİŞEHİR)

DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (KONYA)

DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (ANKARA)

DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (ADANA-MERSİN)

DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (SAMSUN)

DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (ERZURUM)

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (ELAZIĞ)

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (DİYARBAKIR)

DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (EDİRNE)

DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (KAYSERİ)

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (ANTALYA)

DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (İSTANBUL)

DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (ŞANLIURFA)

DSİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (MARDİN)

DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (VAN)

DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (ISPARTA)

DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (SİVAS)

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (KAHRAMANMARAŞ)

DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (AYDIN)

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (TRABZON)

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (KASTAMONU, BARTIN, ZONGULDAK, KARABÜK )

DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (KARS-ARDAHAN-IĞDIR)

DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (BALIKESİR, ÇANAKKALE)

DSİ 26. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI (ARTVİN)

Devlet Su İşleri personel alımında; Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.

DSİ kura sonuçlarında Asil adaylığa hak kazanan kişiler evraklarını Devlet Su İşleri'nin ilgili bölge müdürlüklerine, belirtilen tarihe kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

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