DSİ kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

DSİ işçi alımı kura sonuçları listesi açıklandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için (50) Sürekli İşçi (Bekçi) alımına ilişkin noter huzurunda çekilen kura sonucunda asil ve yedek adaylar belli oldu. DSİ işçi alımı kura sonuçları listesini haberimizdeki sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte DSİ bekçi alımı kura sonuçları

DSİ kura sonuçlarına dair liste Devlet Su İşleri'nin resmi sitesinden yayımlandı.

4857 sayılı İş Kanunu hükümleri mesnet alınarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için elli (50) adet Sürekli İşçi (Bekçi) alımına ilişkin 09.08.2022 tarihinde noter huzurunda çekilen ve asil ile yedek adayların belirlendiği kura sonucu aşağıda yer almaktadır.

DSİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DSİ kura sonuçlarında asil olarak belirlenen adayların evrak teslim süreci ile ilgili www.dsi.gov.tr adresinden tekrardan duyuru yapılacaktır.