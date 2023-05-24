Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler DSİ kura sonuçlarına çevrildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatına için yapılacak olan 819 işçi alımı, DSİ kura sonuçları ile belirlenecek. DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi ile ilan edilecek. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura sonuçlarına nereden bakılır? İşte DSİ işçi alımı kurasının gerçekleştirileceği tarih

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler DSİ kura tarihine çevrildi.

Sınavlara iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı 60 olarak belirlenmiştir. Altmış puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

Kurada belirlenen adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Bu adaylar 01.06.2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DSİ 819 işçi alımı için başvuruların ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek. Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran tarihinde yapılacak.

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

DSİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?



Kura çekimi sonuçları, asil ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.