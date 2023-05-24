İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8893
  • EURO
    21,4832
  • ALTIN
    1265.68
  • BIST100
    4422.41
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura sonuçlarına nereden bakılır?
Güncel

DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura sonuçlarına nereden bakılır?

DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 819 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları Mayıs'ın 12-16 tarihleri arasında gerçekleştirilen işçi alımı sürecinin sona ermesiyle gözler 'DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura sonuçlarına nereden bakılır?' sorularına çevrildi. İşte 2023 DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi...

24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:52 - Güncelleme:
DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura sonuçlarına nereden bakılır?
ABONE OL

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler DSİ kura sonuçlarına çevrildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatına için yapılacak olan 819 işçi alımı, DSİ kura sonuçları ile belirlenecek. DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi ile ilan edilecek. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura sonuçlarına nereden bakılır? İşte DSİ işçi alımı kurasının gerçekleştirileceği tarih

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler DSİ kura tarihine çevrildi.

Sınavlara iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı 60 olarak belirlenmiştir. Altmış puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

Kurada belirlenen adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Bu adaylar 01.06.2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ 819 işçi alımı için başvuruların ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek. Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran tarihinde yapılacak.

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

DSİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Kura çekimi sonuçları, asil ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.