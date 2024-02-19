DSİ, Manisa'daki 187 tesisi vatandaşın hizmetine sunduğunu bildirdi

Manisa'yı Türk tarım sektörünün başkenti yapabilmek için 21 yıl önce başlattıkları projelerin artık meyvelerini vermeye başladığını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Son 21 yılda kent genelinde 19,71 milyar liralık yatırım yaptık. 187 tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlardan 47 tanesi sulama tesisi. 239 bin 830 dekar araziye can suyu verdik. Tarlardaki verimi ve ürün çeşitliliğini artırdık. Bölge ekonomisine yıllık ortalama 1 milyar 232 bin 685 bin lira ek gelir sağladık. 9 sulama tesisimizin ise inşa çalışmaları devam ediyor" dedi.

Elverişli iklimi ve verimli toprağı ile Manisa'nın özellikle ihraç edilen tarım ürünleri konusunda Türkiye'nin lokomotif kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Balta, son 21 yılda şehzadeler kentinde 33 baraj, 11 gölet ve 14 yeraltı depolama tesisi inşa ettiklerini ifade ederek, bu depolama tesisleri sayesinde kent genelinde 574 milyon metreküp depolama hacmine ulaştıklarını açıkladı. Manisa'nın su kaynaklarının daha etkin değerlendirilebilmesi için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Balta, "6 baraj ve 2 gölette ise inşaat çalışmalarımız hala devam ediyor" dedi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden taşkın ve su baskını riskine karşı ise etkin bir mücadele politikası yürüttüklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Manisa genelinde 77 "Taşkın Koruma Tesisi" inşa edildiğini, bu tesisler sayesinde 77 yerleşim yeri ile 79 bin 722 dekar arazinin taşkınlara karşı korunduğunu açıkladı.

Manisalı üreticilerin tarlarından daha çok verim alabilmesi amacıyla başlatılan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında 2 projenin tamamlandığını kaydeden Balta, 122 bin 840 dekar arazide tescil işlemlerinin tamamlandığını ve bu projelerden 3 yerleşim biriminin faydalanacağını kaydetti.

Manisa'da son 21 yılda 2 adet hidroelektrik inşa ettiklerini hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Şehzadeler kentinin Türkiye'ye her yıl 0.02 milyar kWh enerji sağladığını söyledi. Mehmet Akif Balta, "Manisa'da kurulu 2 HES tesisimizin kurulu gücü 9.70 MW, yıllık enerji üretimimiz ise 24.44 milyon kW/s" dedi.

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Balta, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Manisalılardan özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle 'Türkiye Yüzyılı' idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Köklü kurumsal geçmişi 1914 yılı 'Umur'u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi'ne kadar uzanan DSİ Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bizler maziden atiye uzanan, tarihini 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensuplarıyız. 18 Aralık 1953 yılında kurulan genel müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana 'Su Vatandır' anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiştir. Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılına damga vurmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.