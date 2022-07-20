DSİ sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. İş arayan vatandaşlar, DSİ personel alımı şartlarını öğrenmek istiyor. Devlet Su İşleri, sözleşmeli Destek Personeli pozisyonunda 196 adet işçi istihdam edecek. DSİ sözleşmeli personel alımı başvurusu kariyer kapısı e-devlet üzerinden yapılacak. Peki DSİ personel alımı şartları nelerdir? İşte DSİ sözleşmeli personel alımı kariyer kapısı e-devlet başvuru ekranı.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DSİ sözleşmeli personel alımı için başvurular; Temmuz'un 20-30 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. DSİ personel alımı başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuruları başladı. DSİ sözleşmeli Destek Personeli pozisyonunda 196 adet işçi istihdam edilecek. İşte DSİ personel alımı başvuru ekranı

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU KARİYER KAPISI E-DEVLET

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

DSİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

DSİ PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

DSİ 196 kişilik personelin habngi illerden alınacağı belli oldu. İşte kontenjanlar

Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).