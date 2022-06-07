DSİ, Sürmene'deki heyelanın izlerini kısa sürede sildi

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki heyelanın tamamen sönümlenmesinin ardından Küçükdere ve Sandıklı derelerine anında müdahale ettiklerini ve dere yatağına dolan yaklaşık 150 bin metreküp rüsubatı kaldırmak için yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.

Heyelan sahasında 2 ekskavatör, 2 dozer ve 7 kamyonla başladıkları çalışmalarda 34 bin 500 metreküp yükleme, 17 bin 250 metreküp x kilometre taşıma ve 77 bin metreküp x kilometre alanda ise kazı çalışması yaptıklarının altını çizen Akça, şu değerlendirmede bulundu:

"Heyelan afetinin izlerini kısa sürede sildik ve heyelan sahasında çalışmalar devam ediyor. Sahadaki çalışmalarımızı ise kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi yayla sezonu öncesi, heyelan nedeniyle kapanan yollarını DSİ olarak yeniden açtık ve bu anlamda yaşanan mağduriyeti de ortadan kaldırmış olduk. Karadeniz'in bu zorlu coğrafyasında yaşanan bu heyelanlar, taşkınlarda da önemli rol oynuyor. DSİ olarak gerek taşkın kontrol tesisleri ve gerekli makineli çalışmalarımızla birlikte Karadeniz'in hırçın derelerini dizginliyor ve taşkın risklerini minimize ediyoruz."

Akca, her bölgede olduğu gibi Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de de ıslah çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

