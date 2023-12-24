DSİ'den 46 köyü kapsayan önemli bir proje daha

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü "Erzurum Sakalıkesik ve Ortabahçe Sulamaları AT ve TİGH 2. Kısım" işinin sözleşmesi, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve firma yetkilileri arasında imzalandı.

İş kapsamında; 6 Milyon m kaba tesviye yapımı, 600 Km. tarla içi yol yapımı, 500 bin m arazi taşlarının temizliği, 500 bin m kazı ve dolgu yapılması, 4 bin 700 Km anların kaldırılması, 30 km drenaj borusu döşenmesi ve toplam 46 mahallede (Yakutiye, Aziziye, Palandöken, Aşkale) ise mühendislik hizmetleri yapılacak. Sözleşme bedeli 217.280.008 TL olup, 800 günde tamamlanması planlanıyor. Toplamda 515.110 dekar arazi Tarla İçi Geliştirme Hizmeti (TİGH) yapılacak.