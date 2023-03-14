DSİ'den deprem bölgesi Hatay hakkında açıklama

DSİ'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Bu yılki tarım sezonunda sulama yapılamayacağı" yönündeki iddialar üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 11 ili etkileyen depremler sonrası, DSİ ekiplerinin, bir yandan AFAD koordinasyonundaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek verirken diğer yandan deprem bölgesindeki baraj ve göletlerin incelenmesi, konteyner ve çadır kentlerin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının açılması, içme suyu kuyularının hizmete sokulması, hasar gören isale hatları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin onarımı için 8 bin personel ve 3 binden fazla ekipman ile gerekli faaliyetleri ivedilikle yürüttüğü kaydedildi.

Afetten etkilenen Samandağ ilçesinde 1200 hektar tarımsal alana sulama suyu sağlayan 2 pompa istasyonunun depremde yıkıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilçe Kaymakamlığına resmi yazı yazılarak durum hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Depremden etkilenen bölgelerimizde tarımsal üretimin devamı, çiftçilerimizin en kısa sürede işlerinin başına dönebilmeleri amacıyla gerekli önlemler ivedilikle devreye sokulmaktadır. Bu minvalde, Samandağ ilçemizde depremde hasar gören pompa istasyonlarının yenilenmesi için ihale süreci planlanmış, tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için kısa vadeli önlem olarak da hasar görenlerin yerine başka bölgelerdeki pompaların yerleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır."