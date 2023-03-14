İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2023 Salı / 22 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,976
  • EURO
    20,3415
  • ALTIN
    1161.17
  • BIST100
    5207.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

DSİ'den deprem bölgesi Hatay hakkında açıklama

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Samandağ ilçesinde, tarımsal sulamada kullanılan pompa istasyonların depremde hasar gördüğünü ve söz konusu istasyonların yenilenmesi için ihale sürecinin planlandığını bildirdi.

AA14 Mart 2023 Salı 18:34 - Güncelleme:
DSİ'den deprem bölgesi Hatay hakkında açıklama
ABONE OL

DSİ'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Bu yılki tarım sezonunda sulama yapılamayacağı" yönündeki iddialar üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 11 ili etkileyen depremler sonrası, DSİ ekiplerinin, bir yandan AFAD koordinasyonundaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek verirken diğer yandan deprem bölgesindeki baraj ve göletlerin incelenmesi, konteyner ve çadır kentlerin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının açılması, içme suyu kuyularının hizmete sokulması, hasar gören isale hatları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin onarımı için 8 bin personel ve 3 binden fazla ekipman ile gerekli faaliyetleri ivedilikle yürüttüğü kaydedildi.

Afetten etkilenen Samandağ ilçesinde 1200 hektar tarımsal alana sulama suyu sağlayan 2 pompa istasyonunun depremde yıkıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilçe Kaymakamlığına resmi yazı yazılarak durum hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Depremden etkilenen bölgelerimizde tarımsal üretimin devamı, çiftçilerimizin en kısa sürede işlerinin başına dönebilmeleri amacıyla gerekli önlemler ivedilikle devreye sokulmaktadır. Bu minvalde, Samandağ ilçemizde depremde hasar gören pompa istasyonlarının yenilenmesi için ihale süreci planlanmış, tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için kısa vadeli önlem olarak da hasar görenlerin yerine başka bölgelerdeki pompaların yerleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.