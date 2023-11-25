DSÖ'den İsrail tepkisi! Gözaltına aldıkları sağlık çalışanları halen kayıp

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ordusunun, 15 Kasım'da baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'ndeki hastaların ortak Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yaparak, "Şifa Hastanesi Müdürü de dahil geriye kalan dört sağlık personelinin durumu hakkında bilgimiz yok." sözlerine yer verdi.

Şifa Hastanesi'nde durumu kritik hastaların yoğun çatışmaların yaşandığı tehlikeli bir ortamda tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "22 Kasım'da Filistin Kızılayı ile işbirliği içinde olan DSÖ, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nden 151 hasta, onların akrabaları ve sağlık çalışanlarını nakletmek üzere başka bir BM ortak misyonuna katıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tahliyenin 20 saatte tamamlandığı, bu sürede İsrail ordusunun tahliye konvoyunu kontrol noktasında 6 saat durdurduğu ve arama yaptığı kaydedildi.

Bu durumun, "konvoyun Şifa Hastanesi'nden çıkışta kontrolünün yapılacağı" yönündeki anlaşmaya rağmen gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Filistin Kızılayından 3 ve Sağlık Bakanlığından 3 olmak üzere 6 sağlık personeli gözaltına alındı. Güvenlik noktasında 6 saat bekleyen tahliye konvoyu, bazı hastaların durumunun ağırlaşması sonrasında yoluna devam etti. Hastalar gece geç saatlerde nihai varış noktalarına ulaştı. Hastaların çoğu Gazze'nin güneyindeki Gazze Avrupa Hastanesi'ne nakledilirken diyaliz hastaları Najjar Hastanesi'ne götürüldü." bilgisi verildi.

Açıklamada DSÖ'nün, Şifa Hastanesi'nde kalan 100 kadar hasta ve sağlık çalışanının güvenliği konusunda son derece endişeli olduğu vurgulandı.

"DÖRT SAĞLIK PERSONELİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİMİZ YOK"

Gözaltına alınan sağlık çalışanlarından ikisinin serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Şifa Hastanesi Müdürü de dahil geriye kalan dört sağlık personelinin durumu hakkında bilgimiz yok. DSÖ, bu kişilerin gözaltında tutulmaları sırasında yasal ve insani haklarına tam olarak uyulması çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.



"Bu ve diğer hastanelerin tahliyeleri, sağlık otoriteleri, sağlık çalışanları ve hastalar tarafından talep edildi." bilgisi verilen açıklamada, Şifa Hastanesi'nin su, yakıt, tıbbi malzeme, yiyecek ve personel eksikliği ve son askeri saldırılar nedeniyle artık tahliyesinin zorunlu hale geldiği vurgulandı.

"İSRAİL'İN SİLMİYYE'NİN KAÇIRILMASINDA ROLÜNÜN OLABİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLERDEN ENDİŞELİYİZ"

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med HRM), İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi Müdürü Silmiyye'yi kaçırmasında bilerek veya farkında olmadan DSÖ'nün rolünün olabileceği yönündeki haberlerden endişe duyduklarını bildirmişti.



Euro-Med HRM, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu, hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu konvoyu 7 saatten fazla durdurdu ve onlara kötü muamele etti ve aralarında Şifa Hastanesi Müdürü'nün de yer aldığı bazılarını tutukladı. Bu, DSÖ'nün onlara Gazze'nin güneyine güvenli geçiş sözü vermesinden sonra gerçekleşti. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ, AA muhabirinin iddialarla ilgili yazılı olarak yönlendirdiği soruyu henüz yanıtlamadı.

"DSÖ İLE TAM KOORDİNASYONU DURDURMA KARARI ALDIK"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını alıkoymasının ardından Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde hastaların ve sağlık ekiplerinin tahliyesi için DSÖ ile koordinasyonunu durdurduğunu açıklamıştı.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İşgal ordusunun sağlık çalışanlarını alıkoymasıyla ilgili bir rapor sunulana kadar yaralıların ve sağlık personelinin tahliyesine ilişkin DSÖ ile tam koordinasyonu durdurma kararı aldık." açıklamasını yapmıştı.

İSRAİL ORDUSUNUN ŞİFA HASTANESİ BASKINI

İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.



İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndekilerin binayı boşaltmalarını istemiş ancak yaralı ve hastalardan bir bölümünün yürüyerek çıkması mümkün olmadığı için bazı doktorlar ve sağlık çalışanları da hastanede kalmıştı.

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