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DSP, CHP adayına destek vermeyeceklerini açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP adayına destek vermeyeceklerini açıkladı.

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CHP adayını Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda parti meclisinde iki kez yapılan oylamanın olumsuz neticelendiğini belirten Aksakal, destek teklifinin reddedildiğini söyledi.
 
Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy’a konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal şunları kaydetti:
 
“Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi.
 
Teklifi tartıştık…
 
Uzun uzun tartıştık…
 
Sonra oylamaya geçtik…
 
Hatta iki kez oyladık…
 
Ekrem İmamoğlu reddedildi…
 
DSP…
 
Sol bir parti olmasına rağmen…
 
Parti meclisinde yaptığı iki oylamada da…
 
CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyi reddetti…
 
DSP demek, Kıbrıs demektir…
 
DSP demek, bağımsızlık demektir…
 
DSP demek, bayrak demektir…
 
DSP demek, milli hassasiyet demektir…
 
FETÖ’cülerin Amerika’dan,
 
PKK’lıların Kandil’den,
 
HDP’lilerin de Meclis’ten destek verdiği birine…
 
O birisi kim olursa olsun…
 
DSP kurumsal olarak destek vermez, veremez…”
 

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