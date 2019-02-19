DSP, CHP'den geçişleri 'yuvaya dönüş hareketi' olarak değerlendirdi

CHP'den DSP'ye geçenler hakkında İzmir'den açıklama geldi. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Karakülçe, "CHP, son dönemde ürettiği politikalara baktığımızda özellikle kendisini sağda tanımlamayan politikacılardan medet umma, onlarla beraber yol yürüme gayretinde." dedi.

"YUVAYA DÖNÜŞ HAREKETİ"

DSP'ye gelen isimlerin zaten daha önce partilerinde siyaset yaptığını hatırlatan Karakülçe, bundan dolayı yeni katılımlara transfer değil "yuvaya dönüş hareketi" dediklerini ifade etti.

Başta CHP olmak üzere partilerinde gelecek görmeyen ya da istediği atmosferi bulamayan kişilerin DSP'ye katıldığını aktaran Karakülçe, "CHP'den İzmir'de 10 ilçede bize ciddi katılımlar oldu." dedi.

DİKTATÖRE AK GÜVERCİN HAREKATI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaset kumpası sonrasında göreve gelmesi sonrasında CHP’de sık sık ‘mezhepçi, kimlik’ siyaseti eleştirileri yaşandı. Terör örgütü PKK’nın siyasi direktifleriyle hareket ettiği ifade edilen HDP ile yaşanan seçim ittifakları ise parti içi tartışmaları ayyuka çıkardı. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile açıktan yürütülen ittifak ve bazı adayların yolsuzluk iddiaları ise CHP’nin önemli isimlerini başka bir adrese yönlendirdi. DSP, CHP ve başka partilerden gelen isimlerle solda yeni bir yere oturdu.

ESKİLERE YENİ ADRES

DSP, şu ana kadar yerel seçimlerde 50 il ve 300 ilçede aday belirledi. Belirlenen isimlerin önemli bir kısmını CHP’li belediye başkanları oluşturdu. En önemli isimler arasında; Şişli’den Mustafa Sarıgül, Gaziantep’te Celal Doğan, Silivri’de Selami Değirmenci, Avcılar’da Handan Toprak ve Marmaris’te Ali Acar DSP’li oldu. DSP’nin, İstanbul Büyükşehir adaylığı için de eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen’e teklif götürdüğü ifade edildi.

CHP'DEN DSP'YE EN BÜYÜK DÖNÜŞ EGE'DE YAŞANDI

CHP, oy deposu olarak gördüğü Ege Bölgesinde adeta eridi. CHP’den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da DSP’ye geçti. Muğla’da Sevgi Küpelioğlu, İzmir’de Selçuk Karakülçe, İzmir-Tire’de Tayfur Çiçek, İzmir-Karaburun’da Dinçer Özlüoğlu, İzmir-Çeşme’de Muhittin Dalgıç, Bursa-Yıldırım’da Bahattin Kuşoğlu, Balıkesir-Edremit’te Kamil Saka, Balıkesir-Bandırma’da Dursun Mirza, CHP’ye küsüp DSP listelerine giren isimler oldu. Bandırma’da ayrıca CHP İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve parti yönetimi tüm görevlerinden istifa etti.

"CHP'DEN ENERJİ ALAMADIM"

Adana’da Selami Gördebil, Mersin’de Emrah Küçükkaptan, Yalova-Subaşı’da Ersöz Zümbül, Ankara-Çankaya’da Haydar Yılmaz bir bir DSP saflarına katıldı. Bir dönem CHP ve HDP saflarında siyaset yapan Celal Doğan ise Gaziantep’te DSP çatısı altında sol oylara talip oldu. CHP’nin Şahinbey Belediye Başkan adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi. Sönmez, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.

Avcılar’da Handan Toprak ve Şişli’den Mustafa Sarıgül CHP’den ayrılarak DSP’den başkan adayı oldu.

"OYLARI BÖLMEM ÇÜNKÜ SOLUN TEK ADAYIYIM"

DSP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu açıklayan eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz ‘’Ben kimsenin oyunu bölmeyeceğim çünkü soldan tek adayım’’ dedi. Eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, DSP Genel Merkezine gelerek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la görüştü. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Yılmaz, şöyle konuştu: Ben kimsenin oyunu bölmeyeceğim çünkü solun tek adayım. Sağdan iki aday var. Tüm hemşehrilerimizden Haydar Yılmaz’a oy istiyorum. CHP, "TIPIŞ TIPIŞ OY VERECEKSİNİZ" ZİHNİYETİNDE Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde ittifak için DSP’ye ittifak teklifi götürdüklerini fakat bunun kabul edilmediği açılamasına değinen Aksakal ise “Bu külliyen doğru olmayan bir açıklamadır. Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, 8 Ocak 2019’da genel merkezimizde mevkidaşı arkadaşlarımızı ziyaret etti ve bu konu gündeme gelmedi. Daha sonra edindiğimiz bilgiler çerçevesinde, CHP’den istifa ederek DSP’ye gelmeye çalışan arkadaşları kabul etmeyin ricasıyla buraya geldiklerini öğrendik. Eğer oyların bölünmesi gibi bir olay varsa bu oy bölünmesini kendi seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü, sağcı aday dayatması yaparak ‘tıpış tıpış oy vereceksiniz’ zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor” dedi.

DSP Lideri Aksakal, Yılmaz’a parti rozeti taktı.

"ONLAR BÜYÜKERŞEN'İ TRANSFER EDERKEN, KOLTUK SEVDASI DEĞİL MİYDİ?"