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DSP'den Diyarbakır annelerine ziyaret: Sabırla bu direnişe devam edeceğiz

Cumhur İttifakı'nda yer alan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ve beraberindeki heyet, dört yıldan fazladır HDP Diyarbakır İl başkanlığı binası önünde evlatlarını isteyen aileler ile bir araya geldi. Burada açıklama yapan Erçelebi, 'Onun için sabırla bu direnişe devam edeceğiz. Devletimiz sürekli sizin yanınızdadır. Mutlaka bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız. Dünyanın hiçbir yerinde terör galip gelmemiştir.' dedi.

IHA31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
DSP'den Diyarbakır annelerine ziyaret: Sabırla bu direnişe devam edeceğiz
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Çocuklarını bölücü terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı olduğunu ileri sürdükleri HDP'den almak isteyip farklı kentlerden 3 eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin kararlı nöbeti devam ediyor. Aileler, HDP önünde evlatlarının yolunu gözlerken Cumhur İttifakı'nda yer alan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ve beraberindeki heyet evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

"SABIRLA MÜCADELE EDİP MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Ailelere gül dağıtıp sohbet eden Erçelebi, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erçelebi, terörü bitirip ailelerin evlatlarını getireceklerini söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde terörün galip gelmediğini vurgulayan Erçelebi, Genel Başkanları Önder Aksakal'ın meclise girdiğini hatırlatarak, "Devletimiz, dünyanın her yerinde çok güçlüdür. Türkiye, bir dünya devletidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da bir dünya lideridir. Buradaki direnişinizi sabırla yürütün. Çünkü en iyi mücadele yöntemi sabırdır. Bu aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Sallalahü teala aleyhi ve sellem)'in de çok önemli bir tavsiyesidir. O yüzden sabırla mücadele edip mutlaka kazanacağız" dedi.

Evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini belirten Erçelebi, "Onun için sabırla bu direnişe devam edeceğiz. Devletimiz sürekli sizin yanınızdadır. Mutlaka bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız. Dünyanın hiçbir yerinde terör galip gelmemiştir, terör zafer kazanamamıştır. Bütün toplumlar teröre kaşı" diye konuştu.

Aileler, ziyaret için gelen heyete teşekkürlerini iletti. Heyet, ailelerle vedalaşıp alandan ayrıldı.

  • Diyarbakır anneleri

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