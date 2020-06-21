Dualı babalar günü mesajları.. Babaya dualı sözler

21 Haziran 2020 Pazar 11:48 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 11:48

Babaya dualı sözler göndererek veya dualı sözler paylaşarak babalar gününü yad etmek isteyenler Dualı babalar günü mesajlarını araştırıyor. Herkesin babasını andığı bugünde babaya dualı sözler ile sevgisini ve özlemini gidermek isteyen kişiler dualı babalar günü mesajlarıyla bu özel günü kutlamak istiyor.

Dünyanın birçok yerinde kutlanan babalar günü için dualı babalar günü mesajları haberimizde yer alıyor. Gerek sosyal medyada gerekse çevrelerinde babalar günü ile ilgili paylaşımlar yapmak isteyen kişiler babaya dualı sözler ederek onları mutlu etmeye çalışıyor. Sosyal medya paylaşımlarına veya direk babasına dualı babalar günü mesajları yazmak isteyenler için en anlamlı babalar günü mesajlarını ve babaya dualı sözleri hazırladık...

DUALI BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıyız. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun.

Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah.

Hakkını helal et bana baba. Sağlığında senin istediğin gibi birisi olamadım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun senin istediğin gibi birisi olacak ve inşallah her zaman öyle yaşayacağım.

Bugün babalar günü. Bu babalar gününü belki ilk belki de aynı hüzünle tekrar babasız geçinenlerimiz de var. Ateş düştüğü yeri yaktığı için bu hüznün tarifi olmadığı gibi empati kurmak da zor hatta imkansız denebilir.

Bana hakkını helal et baba. Allah seni başımızdan eksik etmesin, ellerinden yüzünden doya doya öperim. Allah'a emanet ol...

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam, Allah seni başımızdan eksik etmesin.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Allah sana sağlıklı ömürler versin. Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman peygamber efendimizi örnek alan babam, inşallah sana layık bir evlat olurum. Babalar günün kutlu olsun.

Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bize Allah sevgisini öğreten babacığım, babalar günün kutlu olsun. Seni seviyorum

Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşaallah.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekanını cennet eylesin.

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun, cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun.

Babacığım Allah sana sağlıklı uzun ömürler versin. Babalar günün kutlu olsun

Baba sen bize baktın bizi büyüttün, Allah da seni cennetine alsın.

Anne ve babaya bakmak, onlara gereken alaka ve hizmeti gösterip kendinden memnun kılmak, bir evlât için en büyük bahtiyarlıktır. Evlada Cennet yolunu açan böyle bir hizmetten, iman ve vicdan sahibi hiçbir insanın geri durmayacağı açıktır. Nitekim Allah Resulü Hz. Muhammed (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) aşağıda belirttiğimiz hadisi şeriflerde bu konuya açıklık getirmiştir.

Müslim’in rivayetinde şöyle geçer: Adamın biri Peygamberimize (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) gelerek:

-"Sana ‘hicret ve cihad’ etmek, ecrini de Allah’tan istemek şartı üzerine bîat ediyorum,"der. Efendimiz (Sallalahü Aleyhi ve Sellem):

-"Annen veya Baban’dan sağ olan varmı?" diye sorar.

-"Evet her ikisi de, yaşlanmış olarak sağ," deyince,

-"Sen Allah’tan ecir istiyorsun değil mi?" der. Adamın eveti üzerine;

-"Öyleyse onların yanına dön. Onlara iyi bak, hizmet ve ilgi göster. Allah’ın rızası ve kavuşmak istediğin hicret ile cihad sevabı bundadır." buyurmuşlardır.

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki.

Anne ve babaya bakmak, onlara gereken alaka ve hizmeti gösterip kendinden memnun kılmak, bir evlât için en büyük bahtiyarlıktır. Evlada Cennet yolunu açan böyle bir hizmetten, iman ve vicdan sahibi hiçbir insanın geri durmayacağı açıktır. Nitekim Allah Resulü Hz. Muhammed (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) aşağıda belirttiğimiz hadisi şeriflerde bu konuya açıklık getirmiştir.

Müslim’in rivayetinde şöyle geçer: Adamın biri Peygamberimize (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) gelerek:

-"Sana ‘hicret ve cihad’ etmek, ecrini de Allah’tan istemek şartı üzerine bîat ediyorum,"der. Efendimiz (Sallalahü Aleyhi ve Sellem):

-"Annen veya Baban’dan sağ olan varmı?" diye sorar.

-"Evet her ikisi de, yaşlanmış olarak sağ," deyince,

-"Sen Allah’tan ecir istiyorsun değil mi?" der. Adamın eveti üzerine;

-"Öyleyse onların yanına dön. Onlara iyi bak, hizmet ve ilgi göster. Allah’ın rızası ve kavuşmak istediğin hicret ile cihad sevabı bundadır." buyurmuşlardır.