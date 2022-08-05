Aşure günü mesajları 2022 sosyal medyada ve Whatsapp üzerinden paylaşılmaya başlandı. Bu sene Aşure Günü 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Hicri takvime göre bu günde Peygamberlerin hayatında çok önemli olaylar yaşanmıştır. Bu nedenle Aşure Günü, Müslümanlar tarafından çok kıymetlidir. Bu mübarek günde sevdiklerine Aşure günü mesajları Muharrem ayı sözleri göndermek isteyenler araştırmaya koyuldu. İşte En güzel, anlamlı, dualı ve resimli aşure günü mesajları, Muharrem ayı sözleri...

DUALI, RESIMLI AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Bütün İslam aleminin ve sadakat aleminin hicri yeni yılını tebrik eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Allah-u Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlerüne fırsat verme. Bu aşure gününde günahlarımız af olsun. Aşure gününüz hayırlı olsun...

Bu yıl İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Tuttuğunuz oruçlar dağıttınız aşlar kabul ve Aşure gününüz hayrolsun...

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

Allahu Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun.

Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI MUHARREM AYI SÖZLERİ

Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

Allah-u Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlerüne fırsat verme. Bu aşure gününde günahlarımız af olsun. Aşure gününüz hayırlı olsun...

Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun...