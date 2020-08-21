Dualı ve resimli cuma mesajları 2020! Cuma mesajları kısa ve öz

21 Ağustos 2020 Cuma 11:00 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 11:00

Dualı ve resimli cuma mesajları 2020 hayırlı cumalar dilekleri için yoğun olarak araştırılıyor. Whatsapp, Facebook ve Instagram'dan mesaj olarak veya durumunuza Cuma mesajları kısa ve öz paylaşımlar ile iyi dileklerinizi sevdiklerinizle paylaşın. Cuma gününün Müslümanlar için önemi büyüktür. İslam aleminde çok özel bir yeri olan Cuma gününde Dualı ve resimli cuma mesajları 2020 vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. Bayram niteliğinde olan bu mübarek günde sosyal medyada paylaşılacak Cuma mesajları kısa ve öz Dualı ve resimli cuma mesajları 2020 sizlerle...

DUALI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.

Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.

Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.

Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.

Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.

Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.

Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.

Allah'tan başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya. Hayırlı cumalar...

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle. Hayırlı cumalar...

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Hayırlı cumalar...

Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya. Hayırlı cumalar...

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile. Hayırlı cumalar...

Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.

Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir. Hayırlı cumalar...

Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi. Amin. Hayırlı cumalar...