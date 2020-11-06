Dualı ve resimli cuma mesajları: En şık cuma mesajları resimli

06 Kasım 2020 Cuma 10:24 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 10:24

Müslüman alemi olarak bayram saydığımız ve dua kapılarının açık olduğu bilinen Cuma günü yapılan ibadetler çok önemlidir. Özellikle Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. Dualı ve resimli cuma mesajları bu kapsamda arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman bu özel günde namaz ibadetlerini yapacak ve dualar edecek. Sevdiklerinize göndereceğiniz En şık cuma mesajları resimli mesajlar ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. Mübarek Cuma günü için En şık cuma mesajları resimli paylaşımları sizler için derledik. İşte bu mübarek günde iyi dileklerinizi ve dualarınızı paylaşmak için Dualı ve resimli cuma mesajları

Cuma günü yapılan dualar ve ibadetler çok kıymetlidir. Cuma günü için okunacak dualar ve yapılacak ibadetler tavsiye edilmiştir. Sevdiklerinizle Dualı ve resimli cuma mesajları paylaşabilir, onlara da dua ettiğinizi Cuma mesajları resimli paylaş Whatsapp ile hatırlatabilirsiniz. En şık cuma mesajları resimli paylaşımlar haberimizde yer alıyor...

EN ŞIK CUMA MESAJLARI RESİMLİ (DUALI CUMA MESAJLARI)

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Son nefesimizde bizleri iman-ı kâmilden ayırma! Bizlere ölüm acısı çektirme, kabir azabı yaşatma Allah"ım! Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma akşamınız Hayırlı olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma akşamınız Hayırlı olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma akşamınız Hayırlı olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma gününüz kutlu olsun.

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbi! Çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

Dua Aşktır, Dua Huzurdur, Dua Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...