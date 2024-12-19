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Dubai metrosu Türk müteahhitlerin

Dubai'nin mevcut metro ağını güçlendirecek ‘Dubai Metrosu Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı' ihalesini Mapa-Limak-CRRC ortaklığı kazandı. Projenin toplam bedeli yaklaşık 5,6 milyar dolar olurken, 30 km'lik yeni hattın Eylül 2029'da hizmete açılması öngörülüyor.

19 Aralık 2024 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Dubai metrosu Türk müteahhitlerin
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Dünya finans başkentlerinden Dubai'nin metro projesini Türk şirketler yapacak. Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi (Dubai's Roads & Transport Authority - RTA) tarafından şehrin mevcut ulaşım ağını geliştirmek ve genişletmek üzere yürütülen 'Dubai Metro Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı' ihalesini, Mapa-Limak-CRRC şirketlerinin kurduğu konsorsiyum kazandı. Konsorsiyum, proje için KDV hariç yaklaşık 5,6 milyar dolar teklif verdi.

14 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyaca ünlü şehri Dubai'nin hızla gelişen ulaşım altyapısına yeni bir halka ekleyerek, mevcut kırmızı ve yeşil hatları birbirine bağlayacak olan Dubai Metro Mavi Hattı, şehrin metro sistemini genişletmeyi ve ulaşım ağını daha entegre hale getirmeyi amaçlıyor. Toplam uzunluğu 30 kilometre olan Mavi Hat Projesi, yedisi yükseltilmiş olmak üzere 14 istasyondan oluşacak. Bu mesafenin yaklaşık olarak yarısı yer altından, 1,5 kilometrelik kısmı ise deniz üstünden geçecek.

15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

İhaleyi kazanan konsorsiyumda, uluslararası projelerde mühendislik ve inşaat alanındaki yetkinliğini kanıtlamış Türk şirketleri Mapa ve Limak yer alıyor. CRRC Hong Kong da sistem, vagon ve teknik ekipman sağlayıcısı rolünü üstleniyor. Eylül 2029'da hizmete açılması planlanan projenin inşasında en yoğun zamanda, farklı ülkelerden 15 bine yakın kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

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