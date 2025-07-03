İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8279
  • EURO
    46,829
  • ALTIN
    4258.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Dublör'' dolandırıcıları cezaevinde!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, tapu devir işleminde 'dublör' kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
''Dublör'' dolandırıcıları cezaevinde!
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, arsa ve ev sahibi vatandaşların yerine "dublör" kullanarak tapu dairesinde sahte evrakla işlem yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bir süre devam eden teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheliler Çiğli Tapu Müdürlüğü'nde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılığa sevk edilen T.K. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Diğer şüpheliler H.A, A.B. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan dolandırıcılık anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

  • izmir
  • dublör
  • dolandırıcı

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.