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  • 'Dublör'lü tapu dolandırıcılığı çetesi çökertildi
Güncel

'Dublör'lü tapu dolandırıcılığı çetesi çökertildi

Mersin'de, yurt dışında yaşayan kişinin 2 dükkanını sahte kimlik ve 'dublör' kullanarak başkalarına sattıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik ikinci operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Polis, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlatmış, zanlıların yurt dışında yaşayan bir kişinin bilgilerine ulaşıp sahte kimlik ve 'dublör' kullanarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 2 dükkanını 200 bin liraya sattığını belirlemişti.

AA02 Nisan 2021 Cuma 12:46 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 12:46
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişinin tutuklandığı suç örgütüne yönelik 29 Aralık 2020'de düzenlenen soruşturmayı genişletti.

Ekipler, suç örgütünün diğer üyeleri olduğu belirlenen zanlılar O.S, S.S, N.E, F.E, Ş.K. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan Ş.K'nin dolandırıcılıkları organize ettiği, A.T'nin de "dublör" olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.K. ve A.T. tutuklandı, diğerleri ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

- OPERASYON

Polis, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlatmış, zanlıların yurt dışında yaşayan bir kişinin bilgilerine ulaşıp sahte kimlik ve "dublör" kullanarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 2 dükkanını 200 bin liraya sattığını belirlemişti.

Suç örgütüne yönelik 29 Aralık 2020'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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