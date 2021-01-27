Düdüklü tencere faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

DHA 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:11 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:11

Olay, bugün saat 18,30 sıralarında Kuşadası’na bağlı Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel Altunbaca, sahibi olduğu tekstil mağazasında yemek yaparken, ocağın üzerinde unuttuğu düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencerenin patlamasının ardından çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı. Patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan anne Altunbaca güçlükle dışarı çıkmayı başarırken, yürüme engelli olduğu öğrenilen oğlu Mesut Altunbaca ise alevlerden kaçamadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İşyerindeki yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından içeriye giren sağlık ekipleri, Mesut Altunbaca’nın yanarak öldüğünü belirledi. Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan anne Aysel Altunbaca ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.