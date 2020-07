AA 08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:18

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizme yönelik Kovid-19 önlemlerini anlattığı Antalya'daki büyükelçiler toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Toplantının zamanlamasının "çok iyi" olduğunu ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyenler için alınan önlemlere "mükemmel bakış" sunduğunu belirten Dugolli, toplantının ayrıca yeni normalin genel işleyişini tanıtmak ve alınan önlemleri diplomatik heyetlere anlatmak için "çok iyi bir yol" olduğunu kaydetti.

Dugolli, "Aylarca acil durum faaliyetlerine odaklandıktan sonra biz diplomatların birbirimizle ve Çavuşoğlu ve Ersoy ile buluşması canlandırıcı oldu. Ev sahiplerimiz, Türkiye'nin meşhur sıcak misafirperverliğinin eşlik ettiği mükemmel bir program hazırlamayı başardılar." değerlendirmesinde bulundu.

- "GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKA PROGRAMI ÇOK ZEKİCEYDİ"



Dugolli, dünyadaki ilk örneklerinden biri olan Türkiye'nin "Güvenli Turizm Sertifika Programı"nın, iyi zamanda yapılmış "yaratıcı bir yaklaşım" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Sadece kriterleri artırmakla kalmayıp aynı zamanda Güvenli Turizm Sertifika Programı şeklinde yeni konsept ortaya koymak çok zekiceydi. Bu nedenle, program hakkında bilgi edinmek ve karmaşık önlemlerin nasıl uygulandığına ilk elden tanıklık etmek oldukça yararlı oldu."

Seyahatten konaklamaya kadar çok sayıda önleyici tedbirin uygulandığını belirten Dugolli, "Umarım Bakan Ersoy ve meslektaşları çalışmalarının sonuçlarını görürler." dedi.

- "YETKİLİLERİN BU KONUYA SON DERECE CİDDİYETLE YAKLAŞTIKLARI ÇOK AÇIK"



Koronavirüs salgınında ortak yükümlülüğün enfeksiyon riskini azaltmak ve kurallara uymak olduğunu anımsatan Dugolli, şöyle devam etti:

"Gördüğümüz kadarıyla yetkililer ve dahil olan herkes güvenlik seviyesini artırmak için her açıyı ele almışlardı. Havaalanlarındaki seyahat düzenlemelerinden ve yeni kurallardan, konaklamayla ilgili katı düzenlemelere kadar, yetkililerin bu konuya son derece ciddiyetle yaklaştıkları çok açık. Dolayısıyla, Türkiye hızlı bir iyileşme için çok şey yapıyor gibi görünüyor. Umarım alınan önlemler, Türkiye'yi seçen, sağlıklı kalan ve tatillerinin tadını çıkaran çok sayıda turiste dönüşür."

Dugolli, daha güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla daha neler yapılabileceğini düşünmenin zor olduğunu belirterek, "Her zaman sayısız faktöre bağlı risk vardır." diye konuştu.

- "Türkiye misafirlerinin güvenliği için çok şey yapıyor"

Dugolli, tatil için Türkiye'yi tercih etmeyi düşünenlere, "Kovid-19 salgınına karşı alınan birçok önlemle Türkiye misafirlerinin güvenliği için çok şey yapıyor. Umarım bu, dünyanın farklı yerlerinden gelecek potansiyel turistler tarafından dikkate alınır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kosovalılar için tercih edilen tatil merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü kaydeden Dugolli, "Her yaz tatillerini burada geçirmeyi seçen on binlerce vatandaşımız var. Eminim bu yıl da bol miktarda olacaktır. Ancak bu, olumsuz ekonomik etki ve salgın nedeniyle olası görünmüyor. Yakında, her iki yönde de daha fazla sayıda turist göreceğimizi umuyorum. Kosova da yürüyüş, kamp, tırmanma, kültür turizmi ve daha pek çok şey sunuyor." şeklinde konuştu.