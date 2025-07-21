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Düğün dönüşü katliam! Bıçaklı kavgada 3 kişi öldü

Zonguldak'ın Köroğlu köyünde düğün dönüşü çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 06:54 - Güncelleme:
Düğün dönüşü katliam! Bıçaklı kavgada 3 kişi öldü
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde yaşandı. İddialara göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, gece saatlerinde köyde düzenlenen düğün dönüşü karşılaştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Erdeniz K., yanında bulunan bıçakla Halilcan Köroğlu (24), Emirkan Köroğlu (18) ve olay yerinde bulunan Nazmiye Köroğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ve özel araçlarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen üç kişi de kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hastane içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın şüphelisi Erdeniz K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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