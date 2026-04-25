  Düğün günü inanılmaz facia! El ele ölüme giden çiftin görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Düğün günü inanılmaz facia! El ele ölüme giden çiftin görüntüleri ortaya çıktı

Burdur'da akıllara durgunluk veren bir facia yaşandı. Dün akşam kına geceleri yapılan ve bugün dünyaevine girmeye hazırlanan Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34), saç kurutma makinesinden kaynaklanan elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetti. Gelinini kurtarmak isterken akıma kapılan damat ile Ayşegül'ün cansız bedenlerini bulan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan çiftin bir gün önceki kına gecesinden görüntüleri ortaya çıktı.

Küçükalan köyünde dün kına geceleri yapılan Fatih Özaslan (34), sabah saatlerinde kuaföre götürmek için Ayşegül Maral'ın (20) kaldığı eve gitti.

Bu sırada saçlarını kurutmak isteyen Maral elektrik akımına kapıldı. Maral'ı kurtarmaya çalışan Özaslan da akıma kapıldı.

Genç çiftten haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde Maral ve Özaslan'ı hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolün ardından hastaneye kaldırılan Maral ve Özaslan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ÇİFTİN BİR GÜN ÖNCEKİ KINA GECESİNDEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çiftin Küçükalan köyünde dün akşam yapılan kına gecesinde oynadıkları görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde; çift yakınları ile oynadıklarını ve mutlu anları yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Güney Kıbrıs'ta İsrail sermayeli kapalı gettolar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
