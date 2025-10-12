İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Düğün hazırlığı faciaya dönüştü: Kerpiç tavanın altında kaldılar

Denizli'de kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

IHA12 Ekim 2025 Pazar 01:14
Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aile arasında düğün hazırlığı yapılan kerpiç evin tavanı bir anda çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve SAR arama kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından evde bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 6 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

