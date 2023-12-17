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Düğün konvoyunda havaya ateş açan 5 kişi yakalandı! Olayda kullanılan silahlar ele geçirildi

Başakşehir'de düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ve av tüfeğiyle havaya ateş edilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 12:49 - Güncelleme:
Düğün konvoyunda havaya ateş açan 5 kişi yakalandı! Olayda kullanılan silahlar ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyundaki bazı kişilerin av tüfeği ve tabancayla havaya ateş ettiklerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Kayabaşı Mahallesi'nde düğün konvoyunda havaya ateş açanların C.D. ve O.D. ile yaşları küçük Ç.D. ve T.D. oldukları belirlendi.

Şüpheliler olayda kullanılan av tüfeği ve 3 kuru sıkı tabancayla yakalandı. Çalışmaların devamında, ruhsatsız av tüfeğinin sahibi İ.D. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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