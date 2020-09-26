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Düğün magandaları ortalığı yine kana buladı! 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, yasak olmasına rağmen mahallede yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 1'i kadın, 3 kişi yaralandı.

DHA26 Eylül 2020 Cumartesi 17:09 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:09
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Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Alıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle düğünleri yasak olmasına rağmen Alıncık'ta yapılan düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbarla Alıncık Mahallesi’ne çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürülerken, jandarma ekiplerinin mahallede aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

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