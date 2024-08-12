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Düğün magandalarına geçit yok

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düğün organizasyonlarına yönelik yapılan denetimlerde, havaya tabanca ile ateş açtığı belirlenen 9 kişiye toplamda 18 bin 468 lira idari para cezası kesildi.

IHA12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Düğün magandalarına geçit yok
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, düğünlerde silah kullanımına yönelik sıkı tedbirler alındı. "Düğünlerde silah atılmasın, hayatlar solmasın", "Silah atma geleceğini karartma" ve "Mutluluğa kurşun sıkma" sloganlarıyla başlatılan denetimlerde, tabancayla havaya ateş açan 9 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilere, her biri için 2 bin 52 lira olmak üzere toplam 18 bin 468 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimlerde, 5 tabanca ve 65 fişekle yakalanan 5 kişi hakkında da "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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