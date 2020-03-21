Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlar?

21 Mart 2020 Cumartesi 13:26 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 13:26

Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak nitelendirilen corona virüsü salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 270 bine yaklaşırken, can kaybı da 11 bini geçti. Türkiye'de de yayılan corona virüsüne karşı tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle geçiçi bir süre; konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta gibi yerlerin faaliyetlerine ara verildi.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAR?



Söz konusu yerlerde faaliyetlerin tekrar ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

2019’un Aralık, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. Koronavirüs (Covid19) 11 Mart’ta Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ yani salgın olarak sınıflandırıldı.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni Koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.