İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2025 Pazartesi / 9 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0124
  • EURO
    41,9233
  • ALTIN
    3695.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düğün sırasında gelin ve damadın evinde yangın çıktı
Güncel

Düğün sırasında gelin ve damadın evinde yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde düğündeki gelin ve damadın evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Düğün sırasında gelin ve damadın evinde yangın çıktı
ABONE OL

Merkez Mahallesi'ndeki binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında ev sahibi Suriyeli çiftin düğünlerinin olduğu öğrenildi.

Gelin arabasıyla eve gelen damat üzüntü yaşadı.

Yangın ve evdeki hasarla ilgili bilgi alan damat, ardından düğün salonuna döndü.

Mahalle sakini Müslüm Nar, gazetecilere, yangının kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Ev sahibi çiftin önce evlerinin önünde kutlama yaptığını ardından düğün salonuna geçtiğini anlatan Nar, "Onlar gittikten kısa süre sonra yangın çıktı. Damat ve gelin en mutlu günlerinde mutsuz bir olay yaşadı." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.