Düğün sırasında gelin ve damadın evinde yangın çıktı

Merkez Mahallesi'ndeki binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında ev sahibi Suriyeli çiftin düğünlerinin olduğu öğrenildi.

Gelin arabasıyla eve gelen damat üzüntü yaşadı.

Yangın ve evdeki hasarla ilgili bilgi alan damat, ardından düğün salonuna döndü.

Mahalle sakini Müslüm Nar, gazetecilere, yangının kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Ev sahibi çiftin önce evlerinin önünde kutlama yaptığını ardından düğün salonuna geçtiğini anlatan Nar, "Onlar gittikten kısa süre sonra yangın çıktı. Damat ve gelin en mutlu günlerinde mutsuz bir olay yaşadı." dedi.