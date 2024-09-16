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Düğün sırasında korku dolu anlar! Ekipler olay yerine sevk edildi

Eyüpsultan'da motosikletle gelen şüpheliler, düğün salonuna patlayıcı madde attıktan sonra çevreye ateş açarak kaçtı. Düğün programı sırasında yaşanan saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA16 Eylül 2024 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
Düğün sırasında korku dolu anlar! Ekipler olay yerine sevk edildi
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Olay, saat 22.40 sıralarında Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, oto tamir dükkanının üzerinde bulunan iki katlı düğün salonunun birinci katına kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı. Salonda meydana gelen patlamanın ardından büyük panik yaşanırken, şüpheliler çevreye silahla ateş açarak motosikletle kaçtı.

DÜĞÜNE KATILANLAR PANİK YAŞADI

Patlamanın ardından iki katlı düğün salonunun üst katında düğüne katılanlar panikle salonu terk etti. Patlamanın salonun boş olan katında gerçekleşmesi nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube'ye bağlı ekipler ve bomba uzmanları patlayıcı maddenin türü ile ilgili inceleme yaparken, diğer ekipler de çevreye geniş güvenlik önlemi aldı. Uzun süre düğün salonunda inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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