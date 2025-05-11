İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2025 Pazar / 14 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düğün ve doğum çekimlerinde yeni dönem: Sınav şartı geldi
Güncel

Düğün ve doğum çekimlerinde yeni dönem: Sınav şartı geldi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) düğün, doğum gibi özel etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimi yapanların yetkinlik şartlarının tanımlanıp belirlendiği ulusal yeterliliği onayladı. Öte yandan Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı adaylarının, yeterliliklerde tanımlanan teorik ve performans sınavlarında başarılı olmaları gerekiyor.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 11:31 - Güncelleme:
Düğün ve doğum çekimlerinde yeni dönem: Sınav şartı geldi
ABONE OL

Bir yandan çalışma hayatına nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırırken diğer yandan mesleklerin standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını yürüten MYK, bugüne kadar yaklaşık 950 mesleğin standartlarını belirledi.

Kurum, son olarak 4. seviye "Etkinlik Fotoğrafçısı ve Kameramanı" mesleği için hazırlanan ulusal yeterliliği kabul etti.

DÜĞÜN VE DOĞUM ÇEKİMLERİNDE YENİ DÖNEM

Söz konusu ulusal yeterlilikle düğün, nişan, doğum, mezuniyet gibi özel günlerde, toplantı, konferans, davet gibi resmi etkinliklerde fotoğraf ve video çekimi yaparak albüm hazırlayan kişinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile bu bilgi ve becerilerin ne tür ölçme yöntemleriyle değerlendirilerek belgelendirileceği tanımlandı.

Etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı yeterliliğindeki adaylardan, etkinlik fotoğraf ve video çekimi hazırlıklarını yapması, bu çekimleri gerçekleştirip albüm hazırlama sürecini yürütmesi ve etkinlik sonrası işlemleri yapması bekleniyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı adaylarının, yeterliliklerde tanımlanan teorik ve performans sınavlarında başarılı olmaları gerekiyor.

"FOTOĞRAF VE VİDEOLARIN, YETKİN KİŞİLERCE ÇEKİLMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Yeni ulusal yeterliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti:

"Hayatımızda önemli anların ve günlerin canlı kalmasını sağlayan fotoğraf ve videoların, ilgili sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış yetkin kişiler tarafından çekilmesi ve albümleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda, sınav ve belgelendirme süreçlerinin de başlamasıyla sektörde hizmet kalitesinin artması ve tüketicilerin korunması hedeflenmektedir."

  • MYK Sertifikasyon
  • Fotoğrafçılık Yetkinlik
  • Özel Etkinlik Çekimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.