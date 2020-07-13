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Düğün yapılan sokağa uyarı için giden polislere saldırdılar

Afyonkarahisar'da, sokak düğünü yapan aileye koronavirüs tedbirleri kapsamında, eğlencenin sonlandırılması için uyarıda bulunan polis ekibi, alkollü 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda 4 polis yaralandı. 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:46 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:47
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Olay, gece yarısı Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekibi, mahalleye gelerek, devam eden sokak düğününü koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istedi. Polisler, düğün sahibi ve müzisyenlerle görüşürken, alkollü grup da küfür ve hakarete başladı. Alkollü kişiler, sonrasında polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Saldırganlarla ekipler arasında arbede devam edince bu kez özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle düğün sahibi ile birlikte saldırıya karışan 5 kişi, gözaltına alındı.

Olayda masa ve sandalye darbeleriyle yaralanan 4 polis, sağlık görevlilerince ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan bir gencin babası ise çocuğunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, serbest bırakılmasını istedi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakınları, adliye önünde bekledi.

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