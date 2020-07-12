İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2020 Pazar / 21 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 11 yaşındaki küçük Hamza, düğünde ayağından sokuldu: 1 saatte hayatını kaybetti
Güncel

11 yaşındaki küçük Hamza, düğünde ayağından sokuldu: 1 saatte hayatını kaybetti

ANTALYA'da gittiği düğünde ayağından sokulan Hamza Sertel (11), 1 saatte yaşamını yitirdi. Hamza Sertel (11), arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başladı. Daha sonra bir gencin yanına gelen çocuk, ‘Abi ayağımı bir şey ısırdı' dedi. Sertel'in ölümüne neyin neden olduğu, otopside belirlenecek.

DHA12 Temmuz 2020 Pazar 12:57 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 13:11
ABONE OL

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel, yanındakilere ayağını bir şey soktuğunu söyledi.

Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Burada ne tarafından sokulduğu belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.

Fenalaşan Hamza hayatını kaybetti. Küçük çocuğun akrep ya da yılan sokması sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Hamza Sertel’in cansız bedeni, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş’a götürüldü. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopside belirlenecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.