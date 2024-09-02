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Güncel

Düğünde çıkan 'resmi nikah' kavgasında 8 kişi yaralandı

Mersin'de düğünde 'resmi nikah' yapılmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

DHA2 Eylül 2024 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Düğünde çıkan 'resmi nikah' kavgasında 8 kişi yaralandı
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Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolundaki düğün salonunda meydana geldi.

AİLELER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin düğün töreninin sonuna doğru resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si bıçakla, 8 kişi yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar da ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili 1'i bıçağı kullandığı ileri sürülen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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