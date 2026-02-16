İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Düğünde kurşunlar havada uçuştu: 1'i çocuk 8 yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir düğündeki tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

AA16 Şubat 2026 Pazartesi 10:32
Düğünde kurşunlar havada uçuştu: 1'i çocuk 8 yaralı
Kurdali Mahallesi'nde dün yapılan düğün sırasında iddiaya göre Ferhat B. (34) ile Doğan A. (27) ve Mücahit A. (29) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası bölgeden ayrılıp bir süre sonra dönen Ferhat B, düğünün yapıldığı alanın bir sokak ilerisinde bekleyen kalabalığa tabancayla ateş etti.

SİLAHLI KAVGADA 1'İ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Olayda Veysi Z. (35), Ferhat B. (36), Şahin T. (33), İsa Ö. (23), Murat A. (26), Miraç K. (11) ve Yusuf Fırat B. (32) ile Doğan A'nın da silahla vurduğu saldırgan Ferhat B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüphelilerden Mücahit A'yı gözaltına alan ekipler, olay yerinden kaçan Doğan A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavgaya karışan zanlılardan Ferhat B'nin 23, Doğan A'nın 15, Mücahit A'nın da 19 suç kaydının olduğu öğrenildi.

