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Düğünde 'oyun kavgası' çıktı, bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da, sokak düğününde oyun oynama yüzünden çıkan kavgada Suat Çalışır (33), S.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan S.G.'yi, saklandığı metruk bir binada yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 12:29
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Olay, gece yarısı Hayrabolu'nun Kahya Mahallesi'ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile oyun oynayan S.G., yer darlığı yüzünden Suat Çalışır ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine törende bulunanlar ikiliyi ayırdı. Düğün töreni devam ettiği sırada evine giden S.G., aldığı bıçakla yeniden gelerek Çalışır'ı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çalışır, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan S.G.'yi, saklandığı metruk bir binada yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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