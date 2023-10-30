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Düğünde şarkı isteme kavgasında kan aktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre şarkı isteği üzerine çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
Düğünde şarkı isteme kavgasında kan aktı
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Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim Cuma günü Pirlibey Mahallesi'ndeki bir düğünde iddiaya göre damat ve gelinin akrabaları arasında şarkı isteği üzerine kavga çıktı. İki taraf içki şişeleri ile birbirine girerken, Oktay Kabakoğlu, M.K. ve E.K. çıkan arbedede yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar M.K. ve E.K.'nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.C, E.C, B.C ve M.T isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.C, E.C, B.C ve M.T jandarmadaki ifade işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan E.C., B.C. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Y.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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