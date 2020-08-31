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Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı

Kastamonu'da düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sürücü Hüseyin Battaloğlu'nun İnebolu ilçesine bağlı Alaca köyünün muhtarı olduğu ve kızının Zonguldak'taki düğününe katıldıktan sonra ailesiyle Kastamonu'ya döndüğü öğrenildi.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:48
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Hüseyin Battaloğlu (50) idaresindeki 37 NC 929 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Masruf mevkisinde yol kenarındaki çam ağacına çarparak ormanlık alana devrildi.

Sürücünün eniştesi Ali Duygun (58) kaza yerinde öldü, eşi Ayşe Duygun (53) ile sürücü, Melih, Yusuf Mecit ve Saliha Battaloğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yarılılardan Ayşe Duygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle çam ağacının devrildiği kazada düğün davetiyeleri etrafa saçıldı.

Sürücü Hüseyin Battaloğlu'nun İnebolu ilçesine bağlı Alaca köyünün muhtarı olduğu ve kızının Zonguldak'taki düğününe katıldıktan sonra ailesiyle Kastamonu'ya döndüğü öğrenildi.

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