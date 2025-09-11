İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Dükkanlara çöküp Kent Lokantası yaptılar! ''Muhittin Böcek için''

Antalya'da müteahhitten zorla alınan dükkanlar Kent Lokantası yapıldı. Müteahhit Sezgin Köysüren, ruhsat talebine talebine karşılık karşılık kendisinden 'Belediye Başkanı Muhittin Böcek için' dükkan istendiğini söyledi.

11 Eylül 2025 Perşembe 08:22
Dükkanlara çöküp Kent Lokantası yaptılar! ''Muhittin Böcek için''
ABONE OL

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında, müteahhitten zorla alınan 5 dükkandan 3'ünün belediyeye 150 bin TL'ye kiralanarak kent lokantası yapıldığı belirlendi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren müteahhit Sezgin Köysüren, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân için kendisinden 6 dükkan talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

Muhittin Böcek

Soruşturma dosyasına göre tapu devirlerinde banka üzerinden yapılan ödemeler ertesi gün nakit olarak çekilip iade edildi.

Devredilen 5 dükkandan 3'ünün birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ'a 150 bin TL bedelle kiralandığı ve "kent lokantası" olarak işletilmeye başladığı öğrenildi.

Antalya'daki rüşvet soruşturmasında yeni dalga

Rüşvet parası eski eşe

Kirli işlerini belediye personeline yaptırmış

