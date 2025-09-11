Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında, müteahhitten zorla alınan 5 dükkandan 3'ünün belediyeye 150 bin TL'ye kiralanarak kent lokantası yapıldığı belirlendi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren müteahhit Sezgin Köysüren, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân için kendisinden 6 dükkan talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

Soruşturma dosyasına göre tapu devirlerinde banka üzerinden yapılan ödemeler ertesi gün nakit olarak çekilip iade edildi.

Devredilen 5 dükkandan 3'ünün birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ'a 150 bin TL bedelle kiralandığı ve "kent lokantası" olarak işletilmeye başladığı öğrenildi.

