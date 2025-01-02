İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3428
  • EURO
    36,3594
  • ALTIN
    3017.12
  • BIST100
    9961.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dumandan zehirlenen 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Güncel

Dumandan zehirlenen 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Aksaray'da evde çıkan yangında alevlerin arasında kalıp, dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Yeter Temel (51), hayatını kaybetti.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 21:08 - Güncelleme:
Dumandan zehirlenen 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
ABONE OL

Yangın, saat 14.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde Seyit Mehmet ve Yeter Temel çiftine ait müstakil evde çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale edip alevleri söndürdü. Ardından içeriye giren ekipler, o sırada ev de yalnız olan Yeter Temel'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede Yeter Temel'in dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.