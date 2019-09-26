Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza uygulandı
Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki 'Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.
- AA & İHA
Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.