Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza uygulandı Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki 'Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.