Dumansız hava sahası için sokağa indiler: İstanbul'da eş zamanlı denetim

Sağlık Bakanlığı tarafından 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında, tütün kullanımının önlenmesi ve pasif etkilerinin azaltılması amacıyla yürütülen "Dumansız Hava Sahası Eylem Planı" çerçevesinde İstanbul genelinde eş zamanlı denetim ve bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

İŞLETMELERE UYARILARDA BULUNULDU

Zeytinburnu'ndaki restoranlarda başlatılan denetime İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. M. Burhan Küçükoğlu ve doktorlar katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen denetimde, halk sağlığının korunmasına yönelik atılan adımlar ve denetim süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara yönelik kısa bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, tütün ürünlerinin özellikle gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

"İSTANBUL'DA POLİSİN DE İÇERİSİNDE OLDUĞU 225 TANE DENETİM EKİBİMİZ OLUŞTURULDU"

Denetimlerle ilgili bilgi veren İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere sağlık Bakanlığımızın başlattığı bu dumansız hava sahası ile ilgili etkinliği arttırmak üzere denetimleri arttırıyoruz. İstanbul'da polisin de içerisinde olduğu 225 tane denetim ekibimiz oluşturuldu. Çapraz denetimleri de dahil olmak üzere etkin bir şekilde denetim yapılıyor. Buradaki amacımız halkımızın bilinç düzeyini yükseltmek, onların sağlığını korumak, genç nesilleri bu işlerden uzak tutmak. Hepinizin de bildiği gibi eskiden kara, deniz ve hava ulaşım araçlarında bile serbestçe kullanılıyordu. Şimdi Allah'a çok şükür bu yürütülen faaliyetler neticesinde toplumumuzdaki bilinç düzeyi de yükseldi. Bu tür ulaşım araçlarında şu anda hiç kullanılmıyor. İşyerlerimizde, özel işyerlerinde, lokanta, kafeterya gibi özel işyerlerinde de ciddi anlamda denetleyerek bu sigaranın bu alanlarda kullanılmamasını önlemek için gayret ediyoruz" dedi.

"DENETİM EKİBİNDE POLİS VE ZABITA VARSA SİGARAYI KULLANANA AYRI KULLANDIRAN İŞ YERİNE AYRI CEZA KESİLİYOR"

Ekiplerin cezai işlem uyguladığını söyleyen Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "39 ilçesinde 225 denetim ekibiyle bu denetimler aralıksız şekilde sürdürülüyor. Eğer denetim ekibinde polis ve zabıta varsa sigarayı kullanana ayrı kullandıran iş yerine ayrı ceza kesiliyor. Biliyorsunuz üç kademeli. Birinci ihlalde belli bir ceza veriliyor, ikinci de bu iki katına çıkıyor, üçüncü de o da birinci cezanın üç katı oluyor. Sonraki ihlalde de iş yeri belli bir süre kapatılıyor" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL OLARAK BUGÜN YARIN BU HAFTA 225 EKİPLE SAHADA DENETİMLER VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Halk Sağlığı Başkanı Dr. M. Burhan Küçükoğlu, yapılan denetimler ile ilgili, "Sigaranın halk sağlığı açısından çok önemli bir sorun olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon ülkemize de her yıl yaklaşık 110 bin vatandaşımızı sigara ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle kaybediyoruz. Kanser, kalp, damar hastalıkları, solunum hastalıkları ve birçok hastalığın sebebi olduğunu biliyoruz. Tam da bu nedenle hem vatandaşımızı bilgilendirmek için hem dumansız hava sahası denetimlerimizi yürütmek üzere İstanbul olarak bugün yarın bu hafta 225 ekiple sahada denetimler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında vatandaşımızı bilgilendirmeye de gayret ediyoruz" diye konuştu.

"HER BİR AİLE HEKİMİMİZ SİGARAYI BIRAKMA KONUSUNDA EHİL VATANDAŞIMIZ YÖNLENDİREBİLİR"

Konuşmasına devam eden Başkan Küçükoğlu, "Bu süreçte sigarayı nasıl bırakabileceklerine dair bilgi veriyoruz onlara. İstanbul'da 4 bin 600'den fazla aile hekimi ile aslında çok yaygın bir hizmet sunuyoruz. Her bir aile hekimimiz sigarayı bırakma konusunda ehil vatandaşımız yönlendirebilir. Öncelikle aile hekimlerine başvurmalarını istiyoruz. Bunun dışında 39 ilçe sağlık müdürlüğümüze bu müdürlüklere bağlı hizmet veren 29 sağlıklı hayat merkezimizde ve hastanelerimize bağlı hizmet veren 39 sigara bırakma polikliniğinde hem psikoterapi hem farmakolojik ilaçla tedavi ile sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.