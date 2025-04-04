İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,01
  • EURO
    42,0129
  • ALTIN
    3770.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Dumlupınar'' ve ''Atılay'' şehitleri anıldı

Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci ile 14 Temmuz 1942'de Çanakkale Morto Koyu'nda batan 'TCG Atılay' denizaltısında şehit olan 39 denizci için anma törenleri yapıldı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 15:32 - Güncelleme:
''Dumlupınar'' ve ''Atılay'' şehitleri anıldı
ABONE OL

İlk törende, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz ve ilk kadın amiral Tuğamiral Gökçen Yılmaz tarafından "TCG Pirireis" denizaltısından "Dumlupınar"ın battığı noktaya çelenk bırakıldı.

Şehitler anısına gemiden sirenler çalındı. Davetliler, töreni "TCG Karabiga" gemisiyle denize açılarak izledi.

Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Deniz Üsteğmen Selman Çetin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti.

Vali Toraman, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Buradaki törenin ardından Çanakkale Boğazı'nın derinliklerindeki Dumlupınar ve Atılay denizaltıları şehitlerini anmak üzere Pirireis, Hızırreis, 1. İnönü, Burak Reis, Çanakkale, Gür, Anafartalar, Sakarya, Preveze, Dolunay, Doğanay ve Yıldıray denizaltılarının katılımıyla Çanakkale Boğazı geçişi icra edildi. Boğazdan 12 denizaltının katılımıyla yapılan anma geçişini vatandaşlar, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı bahçesinden ve Kordon Boyu'ndan izledi.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "Dumlupınar" denizaltısı 4 Nisan 1953'te NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.

Morto Koyu'nda 17 Temmuz 1942'de test faaliyetleri esnasında mayına çarparak batan "Atılay" denizaltısında ise 39 denizci şehit olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.