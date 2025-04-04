''Dumlupınar'' ve ''Atılay'' şehitleri anıldı

İlk törende, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz ve ilk kadın amiral Tuğamiral Gökçen Yılmaz tarafından "TCG Pirireis" denizaltısından "Dumlupınar"ın battığı noktaya çelenk bırakıldı.

Şehitler anısına gemiden sirenler çalındı. Davetliler, töreni "TCG Karabiga" gemisiyle denize açılarak izledi.



Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Deniz Üsteğmen Selman Çetin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti.

Vali Toraman, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Buradaki törenin ardından Çanakkale Boğazı'nın derinliklerindeki Dumlupınar ve Atılay denizaltıları şehitlerini anmak üzere Pirireis, Hızırreis, 1. İnönü, Burak Reis, Çanakkale, Gür, Anafartalar, Sakarya, Preveze, Dolunay, Doğanay ve Yıldıray denizaltılarının katılımıyla Çanakkale Boğazı geçişi icra edildi. Boğazdan 12 denizaltının katılımıyla yapılan anma geçişini vatandaşlar, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı bahçesinden ve Kordon Boyu'ndan izledi.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "Dumlupınar" denizaltısı 4 Nisan 1953'te NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.

Morto Koyu'nda 17 Temmuz 1942'de test faaliyetleri esnasında mayına çarparak batan "Atılay" denizaltısında ise 39 denizci şehit olmuştu.