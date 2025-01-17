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Dün kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğundan sevindiren haber

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

AA17 Ocak 2025 Cuma 12:30 - Güncelleme:
Dün kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğundan sevindiren haber
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Beyrebucak Mahallesi'nde dün kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa'yı arama çalışmalarına, AFAD, jandarma, İHH arama kurtarma ve gönüllülerden oluşan 250 kişilik ekip katıldı.

Yaklaşık 8 saat süren dron destekli çalışmalarda, çocuk kaybolduğu bölgeden 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyrebucak Mahallesi'nde dün Esil Mustafa'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

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