Dün Survivor'dan kim elendi? Survivor sms sıralamasında elenen kişi

20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:57

Dün akşam Survivor'da SMS oylaması sıralaması açıklandı ve SMS sıralaması sonucu ile Survivor elenen isim belli oldu! Survivor yarışması izleyenleri ekran başına kilitledi. SMS sıralamasını heyecanla bekleyen izleyici, sonuca çok şaşırdı. Survivor'un dün akşamki bölümünü kaçıranlar ise Dün Survivor'dan kim elendi? sorusunun cevabını aratır oldu. Dün akşam Survivor'da yapılan sms sıralaması sonucu adadan ayrılan isim belli oldu. İşte 19 Mayıs SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan kim elendi sorusunun cevabı.

19 MAYIS 2020 SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 81. yeni bölümde dün akşam ada konseyinde SMS sıralaması sonuçlarının ardından elenen yarışmacı açıklandı.

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor eleme gecesi nedeniyle bu akşam heyecan doruktaydı. Survivor her gün yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Haftalardır SMS birincisi olan Mert Öcal, Survivor'dan elendi. Survivor'da Mert Öcal'ın elenmesi her iki takımı da şoke etti. Survivor Ünlüler Gönüllüler 14. Hafta SMS sıralamasında elenen kişi belli oldu. Mert Öcal elenmesi sonucu 'Yarışmaya iyi başlamıştım ama buraya kadarmış' dedi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor'da bu hafta yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler takımında eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin oldu.

SMS OYLAMASI SONUCU

SMS oylaması sonucuna göre elenen isim Mert oldu! Survivor Gönüllüler takımı sms sıralamasında ise ise yapılan oylama sonucu eleme potasına giren ilk isim Yasin olmuştu. Survivor sms sıralamasında birinci çıkan Barış, Cemal Can'ın adını verdi. Mert Öcal, yarışmaya veda etti.

Survivor 19 Mayıs Salı 14. Hafta Ünlüler SMS sıralaması

5. Yunus Emre

4. Mert

3. Aycan

2. Sercan

1. Elif

Survivor 19 Mayıs Salı 14. Hafta Gönüllüler SMS sıralaması

7. Evrim

6. Nisa

5. Ardahan

4. Yasin

3. Berkan

2. Cemal Can

1. Barış

Survivor yarışmasında ünlüler takımında yarışan eden Mert Öcal’ın hayatı merak konusu oldu. Yarışmada hem performansıyla hem de karakteriyle öne çıkan Mert Öcal’ın hayatı internette yoğun olarak araştırılıyor. İşte Survivor Mert Öcal’ın biyografisi…

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982 İstanbul doğumlu Türk manken ve oyuncudur. “Best Model of Turkey” seçildikten sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer aldı.