CHP yönetimindeki İBB, 36 bin metrekarelik dev araziyi "yeşil alan" statüsünden çıkartıp imara açtı. Karar 15 Ocak 2026 tarihli İBB Meclisi'ndeki oturumda alındı. İstanbul'un kalbi Levent'teki 36 bin metrekarelik dev arazi, emsal yapılaşma hakkıyla imara açılarak imar kararı rant tartışmalarının odağına yerleşti.

İBB YEŞİL ALANLARI RANTA AÇIYOR

24 TV muhabiri Gülistan Yazbaşı, vatandaşın tepkisini ve son gelişmeleri olay yerinden aktardı.

Yeşil alanların afetler sırasındaki önemine değinen 24 TV muhabiri Yazbaşı, "Bir deprem ülkesi olarak Türkiye'nin ne kadar çok yeşil alan kazanabilirse o kadar faydasına ama ne yazık ki CHP yönetimindeki İBB yeşil alanları bir bir alıyor. Şu anda da Levent'e imara açılan eski İETT garajı bölgesindeyiz. Uzun süredir yeşil alan olarak anılan ve yapılaşmaya kapalı olduğu bilinen yaklaşık 36 bin metre karelik eski İETT Garajı arazisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayında yaptığı oturumda kabul edilen kararla bir plan değişikliğine gidildi ve imara açıldı. Söz konusu bu alanda gökdelenler, plazalar ve yoğun trafik ortasında kalan tek yeşil alan, tek toplanma alanı burasıydı aslında. Dediğimiz gibi uzun süredir yeşil alan olarak anılıyordu. İBB yönetiminin AK Parti'de olduğu dönemde burası yeşil alan olarak belirlenmişti. Ancak daha sonrasında CHP İBB yönetimine geldiği zaman eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu bir veto kararı verdi ve bu alanın yeşil alan olması kararına bir veto verdi." dedi.

DEPREM RİSKİNE RAĞMEN BETONLAŞACAK

Söz konusu alanın akıbeti hakkında bilgi veren 24 TV muhabiri açıklamasının devamında, "Alanın acil durumlarda deprem gibi acil durumlarda toplanma alanı olması bekleniyordu. Ancak ne yazık ki buranın imara açılması söz konusu oldu. Hatta bu karar verildi diyebiliriz. Dediğimiz gibi bu çevrede de zaten gökdelenleri plazaları görüyorsunuz. Şimdi buradaki tek boş alan, tek toplanma alanı olarak yapılması beklenen alanda yine gökdelenlerin yeri olacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

İBB Meclisi'nden geçen yeni planla birlikte araziye emsal üç yapılaşma hakkının tanındığı belirten 24 TV muhabiri, "Bu da bölgede yüksek çoğunluklu ve çok katlı projelerin önünü açabilecek bir düzenleme anlamına geliyor. Yani burada da çevredekiler gibi bir gökdelen inşa edilme ihtimali de oldukça yüksek. Plan notlarına göre de bölgede yüksek katlı yapıların gündeme gelebileceği konuşuluyor. Tabii bu noktada burada yaşayan vatandaş da tepkisini haklı olarak ortaya koyuyor. Dediğimiz gibi vatandaş da tepkili. Bizler de İstanbul'un yeşil alanlarının var olan yeşil alana da dokunulmaması gerektiğini aslında bu noktada söylemek, hatırlatmak istiyoruz diyelim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Levent'teki eski İETT Garajı'na ait 36 bin metrekarelik dev arazi, AK Parti grubunun İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulundurduğu dönemde yani 15 Kasım 2019'da "yeşil alan" ilan edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise veto hakkını kullanmıştı. 16 Ocak 2020'de ak parti grubunun "ısrar kararı"yla yeşil alan statüsü tescillenmiş ve konu yargıya taşınmıştı. Son yerel seçimlerin ardından meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesiyle birlikte, bölgenin imar planları yeniden masaya yatırıldı.