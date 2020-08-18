18 Ağustos 2020 Salı 10:08 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:08

Dünkü koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde açıklandı. Türkiye koronavirüs tablosunda kritik eşiğe gelindiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca, "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor." açıklamasında bulundu.

Dünkü koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken bin 233 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük korona tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre bugün yapılan 74 bin 846 testle birlikte toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88’e ulaştı.

Son 24 saatte yaşamını yitiren 22 kişiyle beraber toplam vefat sayısı 5 bin 996’ya yükseldi. Vaka sayısı da bin 233 artarak 250 bin 542’ye çıktı.

17 Ağustos verilerine göre bin 2 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 231 bin 971’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,5 ağır hasta sayısı da 686 oldu.

“YAYILIM AĞIR HASTA SAYISINI ARTIRIYOR”

Güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısının 12 bin 575 olduğunu açıkladı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* 11 Mart’tan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti.

* Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575.

* Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.

DÜN BİN 192 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 16 Ağustos verilerine göre bin 192 vaka tespit edilmiş, 19 kişi yaşamını yitirmiş ve 997 hasta sağlığına kavuşmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 997 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, toplam hasta sayısı 249 bin 309, toplam vefat sayısı 5 bin 974, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 679, toplam iyileşen hasta sayısı 230 bin 969 oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca, dünkü koronavirüs tablosundaki verilere ilişkin "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız" değerlendirmesinde bulundu.

SON 45 GÜNÜN EN YÜKSEK YENİ HASTA SAYISI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" dedi.